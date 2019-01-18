Космос
«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»Российская газета 12:19
"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете. Об этом сообщил журналистам глава корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, новый проект - перспективный.
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Сквозь сильную задымленность мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. Проведем презентацию проекта для специалистов сельского хозяйства: это использование в сельском хозяйстве беспилотной техники, возможность мониторинга пахотных земель.
— Дмитрий Рогозин, российский политикФАН 12:02
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Космос
«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»
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Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
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Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет
Обновлено в 10:33
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Обновлено вчера в 23:43
Общество
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почётного профессора Российской академии наук.
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Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ.
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Ученые нашли главную причину ожирения людей
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание MedicalXpress, учены обнаружили, что дети резко перестают переедать и набирать вес, когда удалось заблокировать симафорины.
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Российские ученые предложили отправлять в космос «паровозы»
Для энергоснабжения перехватчиков комет ученые предлагают использовать солнечную энергию.
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Экономика
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Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
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Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
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Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей
По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
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