Космос
Роскосмос потратит на запуски кораблей к МКС почти 5 млрд рублейФедералПресс вчера в 13:09
В 2019-2020 годах на запуск пилотируемых и грузовых кораблей к МКС Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей. Как следует из материалов сайта госзакупок, в этом году из федерального бюджета госкорпорация получит 1,3 млрд рублей, остальные 3,3 млрд на счет Роскосмоса будут перечислены в 2020 году.
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«Роскосмос» потратит почти 5 млрд рублей на запуски кораблей к МКС в 2019–2020 годах
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