Космос

Роскосмос потратит на запуски кораблей к МКС почти 5 млрд рублейФедералПресс вчера в 13:09

В 2019-2020 годах на запуск пилотируемых и грузовых кораблей к МКС Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей. Как следует из материалов сайта госзакупок, в этом году из федерального бюджета госкорпорация получит 1,3 млрд рублей, остальные 3,3 млрд на счет Роскосмоса будут перечислены в 2020 году.
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СМИ: В апреле на МКС будет отправлено три грузовых корабля

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Роскосмос потратит почти 5 млрд рублей на запуски к МКС

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Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей на запуски кораблей к МКС

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«Роскосмос» оценил свои расходы на запуски кораблей к МКС

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В Роскосмосе расписали расходы для запуска кораблей к МКС

URA.Ruвчера в 15:10

Роскосмос потратит почти пять миллиардов рублей на запуски кораблей к МКС

РИА Новостивчера в 10:45
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:14, Вашингтон
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«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

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Обновлено вчера в 22:25
Общество

На Новой Земле белых медведей вывезут за пределы поселений

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Экономика

Газпромбанк опроверг открытие венесуэльской PDVSA новых счетов в банке

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Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
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Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле возросло до 21

Число погибших при обрушении жилого дома в одном из районов Стамбула возросло до 21 человека.
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Кино

В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку

Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Общество

Психолог назвала основную опасность соцсетей

"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
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Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

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Обновлено в 04:32
Общество

Превышение ПДК в 22 раза: жителям Сибая предложили покинуть свои дома

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Происшествия

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По подозрению в убийстве задержан 42-летний испанец Мануэль Морено, работавший официантом в ближайшем баре.
Обновлено в 05:48
Происшествия

На Сахалине горит торговый центр «Океан»

В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

CNN связал рост доли российской рыбы в школах США с политикой Трампа

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Армия и оружие

На Украине заявили об «испытании лазерного оружия» в Донбассе

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Обновлено вчера в 16:25
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Исследовательская организация Verily, входящая в состав холдинга Alphabet (владеет корпорацией Google), ищет соразработчиков для создания ботинок, оснащённых датчиками мониторинга движений и веса человека.
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Здоровье

Названы шесть симптомов появления рака у мужчин

Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
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Происшествия

Британский рэпер Cadet погиб в автокатастрофе

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Спорт

На чемпионате Европы российские саночники спели гимн страны а капелла

Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, стоя на пьедестале, спели гимн России а капелла.
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Шоу-бизнес

Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Наука

В Западной сахаре обнаружены постройки неизвестной цивилизации

В Западной Сахаре исследователи Университета Восточной Англии Ник Брукс и Джоан Кларк обнаружили следы одной из древнейших цивилизации, сообщает «HispanTV».
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Гаджеты

Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов

Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05
Культура

Названа новая версия смерти Децла

Российский продюсер и певец, бывший руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин в эфире программы «Выход в люди» (12+) на телеканале «Россия 1» озвучил новую версию смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).
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Происшествия

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По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
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Происшествия

Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии

Обновлено вчера в 13:46
Общество

Курсанты военно-морского института в Петербурге пожаловались на поборы

«Специальная комиссия проверит информацию, опубликованную радиостанцией «Говорит Москва» со ссылкой на неназванных курсантов Санкт-Петербургского военно-морского института, о возможных фактах нарушения уставного порядка в учебном заведении», — приводит слова командования ВМФ портал URA.RU.
Обновлено в 03:13
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