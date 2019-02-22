Общество
В Москве могут построить небоскреб в виде ракетыРИА Новости 09:00
"Роскосмос" построит на территории Национального космического центра новый головной офис, один из проектов предполагает, что здание будет выполнено в форме ракеты сверхтяжелого класса, которую сейчас разрабатывают в России, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Читать в источнике
Оценить15
Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева.
— Дмитрий Рогозин, российский политикInkazan 10:01
с чего всё началось
Главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра может быть построено в форме ракеты, сообщил на встрече с активом ГКНПЦ имени М.В.Хруничева глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.РБК08:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика
Претендентки на Евровидение от Украины ответили на вопрос о Крыме
Финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова.
Обновлено в 12:12
Политика
С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке
Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Экономика
Илон Маск взял ипотеку на $61 млн
Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск взял в банке Morgan Stanley ипотечные кредиты на общую сумму $61 млн, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:53
Спорт
Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Обновлено в 07:58
Политика
Кличко похвалился ростом смертности в реанимации
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Космос
Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКС
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
Владимир Путин сообщил, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится.
Обновлено в 11:55
Политика
В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло "полуфашистский" закон об образовании.
Обновлено в 06:37
ЖКХ
Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей
После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год, об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Петербурге эвакуируют офисы «Сбербанка»
Эвакуировали как минимум четыре отделения компании. Вечером в пятницу, 22 февраля, в Петербурге вновь не обошлось без эвакуаций.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Липецкой области нашли вскрытые посылки после кражи в «Почте России»
Посылки нашли в районе Хлебной базы, недалеко от железной дороги.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии
Россиянин Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у дольщиков, экстрадирован из Германии в Россию.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Обновлено в 08:29
Происшествия
Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину
Обновлено в 08:33
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» и сыграет с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф
Магнитогорский "Металлург" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата КХЛ и сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.
Обновлено в 11:33
Происшествия
На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки
22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Авто
Названа самая популярная иномарка в России
Самой распространенной иномаркой на 1 января 2019 года является Kia Rio - было продано 752 тысячи экземпляров этой модели.
Обновлено в 08:05
Политика
Кличко заступился за УПЦ МП: «Я наполовину россиянин»
В социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором женщина жалуется на храм УПЦ МП.
Обновлено в 12:20
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Политика
МИД назвал провокацией утверждения об избирательном голоде в СССР
МИД России отмечает, что трактовать общую для всех народов СССР трагедию как "истребление" отдельных народов - "умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения".
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Москве завели уголовное дело по факту дизентерии в школах
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении компании-поставщика продуктов в школы, после массового отравления детей едой на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Обновлено в 11:56
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Экономика
Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон, который полностью исключит возможность взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
«Зенит» встретится в Лиге Европы с «Вильярреалом»
"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Минстрой предложил меры по усилению газовой безопасности домов
Минстрой предложил внести ряд изменений в действующее законодательство, направленных на усиление газовой безопасности в жилых домах.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Двух генералов внутренних войск отправили в колонию за взятки
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Южного военного округа «Интерфаксу», суд назначил наказание Леониду Кривоносу в виде 9,5 лет колонии строгого режима, Андрею Головацкому — 8,5 лет колонии строгого режима, а Вадиму Зуеву — 7,5 лет колонии строгого режима.
Обновлено в 10:46
Футбол
Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Обновлено вчера в 22:16