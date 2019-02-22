В Москве могут построить небоскреб в виде ракетыРИА Новости 09:00

Главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра может быть построено в форме ракеты, сообщил на встрече с активом ГКНПЦ имени М.В.Хруничева глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева.

"Роскосмос" построит на территории Национального космического центра новый головной офис, один из проектов предполагает, что здание будет выполнено в форме ракеты сверхтяжелого класса, которую сейчас разрабатывают в России, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

В Москве могут построить небоскреб в виде ракеты

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