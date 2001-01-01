Экономика

«Роскосмос» поставил рекорд по масштабам финнарушений
Вести.Ru
11:15

В целом, своровано много миллиардов, подытожил политик. В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" пообещали сделать выводы и провести "организационные действия". Ранее в отчете Счетной палаты сообщалось, что у корпорации насчитали 151 нарушение на 785,5 миллиарда рублей.
Вести.Ru11:15
Алексей Кудрин
Большие проблемы у нас с Роскосмосом. Там неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, разворовано. Сейчас идут расследования.
— Алексей Кудрин, российский политикГоворит Москва 11:25
с чего всё началось

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик, предприниматель. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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