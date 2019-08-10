"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Информация об этом содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.

с чего всё началось

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на создание саморазлагающегося в космосе спутника.

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