Космос

«Роскосмос» получил патент на «спутник-самоубийцу»Life.ru вчера в 21:06

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на создание саморазлагающегося в космосе спутника.
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с чего всё началось

Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»

"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Информация об этом содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Заявку на патент госкорпорация подала в 2017 году.
РИА Новостивчера в 20:15

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Роскосмос запатентовал растворяющийся «спутник-самоубийцу»

Телеканал 360°вчера в 20:50

Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутник

Вести.Ruвчера в 22:30

У России появится саморазлагающийся спутник

Газета.Ruвчера в 21:44

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

Известиявчера в 21:05

«Роскосмос» получил патент на «спутник-самоубийцу»

РБКвчера в 23:07

«Спутник-самоубийцу» создадут в России

РЕН ТВвчера в 20:24

Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»

РИА Новостивчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

Обновлено 06 августа в 19:54
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Киберспорт

В файлах Dota Underlords появились упоминания двух новых героев

После обновления в Dota Underlords появились файлы, которые, по мнению датамайнера, могут относиться к новому оформлению: «темные джунгли», «лужа лавы» и «русло реки».
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено вчера в 16:20
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11

Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Происшествия

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями

Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Медведь поджег полицейскую машину

Обновлено вчера в 08:44
Общество

Монеточка выпустила песню о лесных пожарах

Монеточка выпустила песню «Гори гори гори» о лесных пожарах в России.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций

Обновлено вчера в 10:00
Общество

Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае

Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Экономика

Сбербанк запустит оплату услуг ЖКХ в магазинах

Сегодня, 8 августа 2019 года, ПАО «Сбербанк России» сообщило, что планирует реализовать в малонаселённых пунктах возможность оплачивать некоторые услуги, например за ЖКХ, на кассах магазинов.
Обновлено 08 августа в 06:53
Армия и оружие

Сирийская армия разбила крупную группировку боевиков на севере Хамы

Обновлено в 00:33
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо

По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля

В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты в диалоге с Ираном обойдутся без посредников, которые посылают Исламской Республике "противоречивые сигналы", как, например, президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 11:12
Наука

Ученые вывели свод правил для достижения долголетия

Обновлено вчера в 23:39
Политика

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Политика

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили об обстреле района села Калиново со стороны ВСУ

Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Жительница Кузбасса провела несколько месяцев в рабстве у семьи цыган

Обновлено вчера в 07:59
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Баскетбол

Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче

После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

В аптеках становится меньше дешёвых лекарств

Доля дешёвых лекарств в структуре продаж пока остается высокой — суммарно 91% в категориях до 500 рублей.
Обновлено вчера в 03:39
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