Экономика
«Роскосмос» получил от страховщиков 4,5 млрд за гибель «Союза»НТВ 10:29
Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию, которая произошла 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». В сообщении страховой компании подчеркивается, что эта компенсация была выплачена в рекордно короткие для космического страхования сроки.
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СК «Согласие» выплатила «Роскосмосу» почти 4,7 млрд рублей за гибель корабля «Союз МС-10»
Интерфакс - Россия09:56
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
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