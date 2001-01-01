Экономика
«Роскосмос» получил от страховщиков 4,5 млрд за гибель «Союза»НТВ вчера в 10:29
Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию, которая произошла 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». В сообщении страховой компании подчеркивается, что эта компенсация была выплачена в рекордно короткие для космического страхования сроки.
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Страховщик выплатил Роскосмосу более 4,5 млрд рублей за аварию корабля «Союз»
Говорит Москвавчера в 10:35
СК «Согласие» выплатила «Роскосмосу» почти 4,7 млрд рублей за гибель корабля «Союз МС-10»
Интерфакс - Россиявчера в 09:56
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