Космос
Роскосмос показал видео строительства космодрома ВосточныйРЕН ТВ 04:57
В Роскосмосе показали видео, на котором запечатлено строительство стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара" на космодроме Восточный.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Теннис
Федерер в десятый раз стал победителем турнира ATP в Галле
Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию.
Обновлено в 06:03
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Россиянин напал на бригаду скорой помощи
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.
Обновлено в 09:41
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил.
Обновлено в 09:27
Общество
Саудовская Аравия разрешила оформлять «премиальный вид на жительство»
Правительство Саудовской Аравии разрешило начать прием документов на получение "премиального вида на жительство" для иностранцев в электронном виде через платформу SAPRC, сообщает саудовское агентство SPA.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева нежно поздравила Меладзе с днем рождения
Валерий Меладзе отмечает день рождения. Известному музыканту исполнилось 54 года.
Обновлено в 07:47
Политика
Москалькова призвала омбудсмена в Грузии защищать россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила грузинскую коллегу омбудсмена Нино Ломджарию защитить права россиян, который пребывают в Грузии.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14
Космос
Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
На Урале после драки возле бара умер мужчина
Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 10:08
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в обтягивающем платье пожаловалась на жару
Жалобу на погоду Успенская проиллюстрировала фотографией, на которой она позирует на лестнице в обтягивающем красно-черном платье с фантазийным принтом.
Обновлено в 08:22
Политика
Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец
В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой
Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Киевом
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что согласен с призывом президента РФ Владимира Путина восстановить отношения России и Украины.
Обновлено в 09:41
Наука
В США нашли гигантские запасы пресной воды
В районе северо-восточного побережья США находится «гигантский водоносный горизонт относительно пресной воды, пойманной в ловушку из пористых отложений, располагающихся под соленым океаном».
Обновлено вчера в 08:58
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности
Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
Обновлено в 09:12
Футбол
Ф. Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру
Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 02:15