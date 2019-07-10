Наука
«Роскосмос» показал прототип беспилотного трактораLife.ru 06:51
Дочка госкорпорации "Роскосмос" — "НПО автоматики" — показала прототип беспилотного трактора на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
Политика
В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель
Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве
Обновлено в 06:54
Политика
Грузинские депутаты собрались в Москву
Грузинские депутаты из оппозиционной партии «Альянс патриотов» прибудут в Москву и встретятся с членами Госдумы.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
Обновлено в 08:22
Происшествия
Три человека пострадали из-за урагана в Перми
Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.
Обновлено в 07:35
Общество
Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении
Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.
Обновлено в 08:23
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в Россию
Гендеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.
Обновлено в 08:27
Политика
Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.
Обновлено в 06:23
Наука
Ученые назвали эффективный способ похудения
"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина на курорты
Ранее руководитель ЦАП Алексей Карнаухов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить частные перелеты Игоря Сечина на курорты за счет «Роснефти».
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена
Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.
Обновлено в 01:33
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Музыка
Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, ранее обвинивший фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в распространении импотенции, заявил, что артист провоцирует начало гражданской войны.
Обновлено в 03:50
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Опрос выявил партии-лидеры на выборах в парламент Украины
Предварительный опрос Киевского международного института социологии показал, что на выборах в украинский парламент партия «Слуга народа» сможет набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 05:49
Спорт
ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки
Обновлено в 07:26
Транспорт
На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой
На Бутовской линии московского метро случился второй раз за сутки приостановили движение поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца
Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Разведённые ингушские женщины потребовали отобрать детей у их отцов
Уполномоченной по правам ребёнка в Ингушетии Зареме Чахкиевой начали приходить просьбы от ингушских женщин вернуть им детей, доставшихся после развода мужьям.
Обновлено в 08:06