Наука

«Роскосмос» показал прототип беспилотного трактораLife.ru 06:51

Дочка госкорпорации "Роскосмос" — "НПО автоматики" — показала прототип беспилотного трактора на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.
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В «Роскосмосе» вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор

РИА Новости02:46

В «Роскосмосе» вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор

Известия03:17

«Роскосмос» похвастался беспилотным трактором

Lenta.ru05:02

«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор

РБК04:08

В России разработали уникальный беспилотный трактор

Planet Today04:48

«Дочка» «Роскосмоса» представила модель беспилотного трактора

Rambler News Service03:39

Роскосмос представил первый прототип беспилотного трактора

Хайтек07:36
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
Политика

В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель

Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо

Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве

Обновлено в 06:54
Политика

Грузинские депутаты собрались в Москву

Грузинские депутаты из оппозиционной партии «Альянс патриотов» прибудут в Москву и встретятся с членами Госдумы.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши

Обновлено в 08:22
Происшествия

Три человека пострадали из-за урагана в Перми

Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.
Обновлено в 07:35
Общество

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.
Обновлено в 08:23
Политика

Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в Россию

Гендеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.
Обновлено в 08:27
Политика

Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.
Обновлено в 06:23
Наука

Ученые назвали эффективный способ похудения

"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина на курорты

Ранее руководитель ЦАП Алексей Карнаухов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить частные перелеты Игоря Сечина на курорты за счет «Роснефти».
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена

Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.
Обновлено в 01:33
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Авто

Средний срок владения автомобилем в России увеличился до 75 месяцев

Обновлено в 05:39
Музыка

Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, ранее обвинивший фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в распространении импотенции, заявил, что артист провоцирует начало гражданской войны.
Обновлено в 03:50
Транспорт

Пробный поезд на новом участке Фрунзенского радиуса запустят 19 июля

Обновлено в 03:06
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Политика

Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Обновлено вчера в 23:44
Политика

Опрос выявил партии-лидеры на выборах в парламент Украины

Предварительный опрос Киевского международного института социологии показал, что на выборах в украинский парламент партия «Слуга народа» сможет набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 05:49
Спорт

ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки

Обновлено в 07:26
Транспорт

На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой

На Бутовской линии московского метро случился второй раз за сутки приостановили движение поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Разведённые ингушские женщины потребовали отобрать детей у их отцов

Уполномоченной по правам ребёнка в Ингушетии Зареме Чахкиевой начали приходить просьбы от ингушских женщин вернуть им детей, доставшихся после развода мужьям.
Обновлено в 08:06
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