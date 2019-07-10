Специалисты говорят, что система управления трактором универсальна и ее можно использовать и в других транспортных средствах.

Политика Названа дата визита депутатов из Грузии в Москву Из-за небезопасной обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако Путин не поддержал эту инициативу.

Происшествия Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.

Политика Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.

Общество Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.

Политика Вице-премьер Италии опроверг сведения о финансировании из РФ Вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини опроверг сведения о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" со стороны России.

Политика Медведев провел переговоры с Медведчуком и Бойко Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел переговоры в Москве с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком и с сопредседателями этой партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Тарасом Козаком.

Общество Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.

Политика Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".

Музыка Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.

Общество Совфед одобрил законопроект об упрощении подтверждения инвалидности Совет Федерации поддержал закон, который позволит подтверждать инвалидность в электронном виде без традиционных бумажных документов.

Происшествия Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.

Политика Украина вышла из еще одного соглашения СНГ Украинское правительство в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Политика Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.

Происшествия Взрыв прогремел в центре Луганска Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше Известно, что Екатерина Королева с 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Армия и оружие Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Происшествия Пропал фигурант дела против сотрудников ФСБ Сегодня, 10 июля 2019 года, стало известно об исчезновении фигуранта уголовного дела против сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении.

Политика Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации ТВ-пространства людьми с пророссийскими взглядами.

Армия и оружие Лукашенко рассказал об угрозе мировой безопасности Международной системе безопасности грозят разрушения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политика Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми» Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".

Происшествия Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.

Происшествия ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.