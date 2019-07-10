Наука
«Роскосмос» показал беспилотный тракторSciencePop 05:10
Специалисты говорят, что система управления трактором универсальна и ее можно использовать и в других транспортных средствах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Политика
Названа дата визита депутатов из Грузии в Москву
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако Путин не поддержал эту инициативу.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Политика
Вице-премьер Италии опроверг сведения о финансировании из РФ
Вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини опроверг сведения о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" со стороны России.
Обновлено в 09:47
Политика
Медведев провел переговоры с Медведчуком и Бойко
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел переговоры в Москве с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком и с сопредседателями этой партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:45
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Музыка
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Общество
Совфед одобрил законопроект об упрощении подтверждения инвалидности
Совет Федерации поддержал закон, который позволит подтверждать инвалидность в электронном виде без традиционных бумажных документов.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украинское правительство в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.
Обновлено в 08:56
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше
Известно, что Екатерина Королева с 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.
Обновлено в 05:02
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Пропал фигурант дела против сотрудников ФСБ
Сегодня, 10 июля 2019 года, стало известно об исчезновении фигуранта уголовного дела против сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении.
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации ТВ-пространства людьми с пророссийскими взглядами.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Лукашенко рассказал об угрозе мировой безопасности
Международной системе безопасности грозят разрушения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 09:28
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07