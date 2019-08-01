Экономика

«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыльRT на русском 08:00

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
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Рогозин заявил о низком уровне загрузки ведущих предприятий Роскосмоса

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Экономика

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В соответствии с новым законом граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут оформить льготный период на шесть месяцев по кредитным выплатам, сообщает 31 июля РИА Новости.
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На форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" завершилась смена, посвященная видеоконтенту.
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Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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