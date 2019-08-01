Экономика
«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыльRT на русском 08:00
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
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Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Роскосмос опубликовал на своем сайте снимки со спутника очагов пожара в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
Обновлено в 08:30
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Обновлено в 06:17
Авто
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 56%
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в России
В соответствии с новым законом граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут оформить льготный период на шесть месяцев по кредитным выплатам, сообщает 31 июля РИА Новости.
Обновлено вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова прокомментировала «залетную» свадьбу сына
Сын Африкантовой Андрей недавно женился, как и его сестра, но, как считают скептики, свадьба была не совсем запланированной.
Обновлено в 08:19
Кино
На форуме «Таврида» завершилась 11 смена, посвященная видеоконтенту
На форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" завершилась смена, посвященная видеоконтенту.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью
На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Космос
Рогозин рассказал Путину о полете робота «Федора» на МКС
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 07:47
Здоровье
Диетолог посоветовала употреблять арбуз порциями не более 750 граммов
Порция для здорового человека не должна превышать 750 граммов, диабетикам следует ограничиться 400-500 граммами, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 07:59
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено в 06:00
Политика
Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.
Обновлено в 03:41
Политика
Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.
Обновлено в 05:45
Спорт
Американская фигуристка сообщила о домогательствах партнера по сборной
Американская фигуристка Эшли Вагнер в интервью USA Today рассказала о сексуальных домогательствах со стороны партнера по сборной США Джона Кафлина, покончившего жизнь самоубийством в январе 2019 года.
Обновлено в 08:15
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Квашеная капуста поможет при дисбактериозе кишечника
Обновлено в 07:00
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Наука
Перовскит-хамелеон покраснел при сжатии
Физики из Китая и Сингапура изготовили перовскит, который фотолюминесцирует зеленым при нормальном давлении, а при сжатии до 35 тысяч атмосфер плавно изменяет цвет на красный.
Обновлено в 07:19
Кино
Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять
Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).
Обновлено в 07:58