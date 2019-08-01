Экономика
«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыльRT на русском 08:00
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Финансы
Курс доллара впервые с июня превысил 64 рубля
В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 рубля 19 июня 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 08:36
Политика
Украинские власти подтвердили ликвидацию Киевского патриархата
Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата ликвидирована и присоединена к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Космос
Рогозин рассказал Путину о полете робота «Федора» на МКС
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 07:47
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Футбол
Штоффельсхаус: «Шюррле нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в России»
Бывший спортивный директор «Шальке» и московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал переход Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа.
Обновлено в 08:34
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Происшествия
В болотах ХМАО нашли обломки вертолета
Обновлено в 06:57
Интернет
В «Одноклассниках» появилась маска к юбилею ВДНХ
Обновлено в 08:41
Общество
Финляндия ужесточит требования к визам для россиян
В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Против Порошенко завели дело о хищениях в армии
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме
В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:02
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью
На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
США в Сирии Соединенные Штаты и другие члены Совместной объединенной оперативной группы с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии действуют без согласия ее официальных властей.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова зажгла в отпуске после свадьбы бывшего мужа
Пока Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева наслаждаются медовым месяцем, бывшая жена режиссера — Надежда Михалкова отдыхает с детьми в Испании.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли хочет переехать к отцу
Подруга Анджелины Джоли заявила, что дочь актрисы хочет снова жить с отцом.
Обновлено в 06:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута
Обновлено в 08:37