Экономика

«Роскосмос» озвучил зарплату РогозинаБИЗНЕС Online 11:22

Доход главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за 2018 год составил 29,5 млн рублей. Декларация размещена на сайте «Роскосмоса». В 2017 году Рогозин заработал 24,2 млн рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рогозин не попал в пятерку самых богатых сотрудников «Роскосмоса»

РБК09:30

Рогозин за первый год работы в «Роскосмосе» получил почти 30 млн рублей

Ведомости08:40

Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него

РИА Новости07:30

Доходы Дмитрия Рогозина выросли после перехода из правительства на должность главы Роскосмоса

Эхо Москвы09:31

Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 млн рублей

ТАСС08:19

За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей

Интерфакс07:38

Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 млн рублей

RT на русском08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Общество

Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Происшествия

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Авто

Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon

Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Обновлено в 15:19
Культура

Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»

По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы.
Обновлено в 15:46
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Происшествия

Трое боевиков ликвидированы в Кизилюртовском районе Дагестана

Сотрудники силовых структур ликвидировали в Дагестане трех боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 03:39
Хоккей

Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году — IIHF

Решение о проведении чемпионата мира по хоккею — 2023 в России утвердила Международная федерация хоккея (IIHF) 24 мая на ежегодном конгрессе в Братиславе, сообщает пресс-служба IIHF.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Политика

Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос

Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Армия Сирии за 3 суток уничтожила в провинции Хама до 350 террористов

В юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама сирийская армия с 21 мая при отражении отражения атак боевиков исламистских группировок уничтожила до 350 террористов.
Обновлено в 15:39
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч

Бренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено в 12:42
Политика

На Порошенко завели третье уголовное дело

В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Депутат арестован за попытку заживо сжечь своего оппонента

Прокуратура признала заведение дела законным. Пока депутат, пытавшийся сжечь своего оппонента, арестован на два месяца.
Обновлено в 15:44
Политика

Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
Обновлено в 13:11
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Происшествия

В Хакасии найдено тело одного из пропавших в прошлом году туристов

Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 15:48
Экономика

В РЭО рассказали о возможности снизить тарифы на мусор для населения

Делегация Российского экологического оператора (РЭО) совершила поездку в Германию, где ознакомилась с опытом по сбору и переработке мусора, передаёт телеканал «360».
Обновлено в 10:31
Происшествия

В ДТП с маршруткой в центре Волгограда пострадали десять человек

Пострадали десять человек, госпитализированы девять из них, в том числе 17-летний подросток.
Обновлено в 11:57
Общество

Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного

Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
Обновлено в 06:24
Гаджеты

Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук

Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук Компания Huawei представила инновационный планшет с клавиатурой "2 в 1".
Обновлено вчера в 14:17
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Недвижимость

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Шальке» просит Сане не переходить в «Баварию»

"Шальке" просит полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане не переходить в "Баварию".
Обновлено в 14:38
Игры

Почти половина продаж третьего «Ведьмака» пришлась на PC

Разработчики сообщили, что 44,5% продаж третьей части «Ведьмака» пришлись на PC.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США

Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное