Экономика
«Роскосмос» озвучил зарплату РогозинаБИЗНЕС Online 11:22
Доход главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за 2018 год составил 29,5 млн рублей. Декларация размещена на сайте «Роскосмоса». В 2017 году Рогозин заработал 24,2 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Культура
Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»
По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы.
Обновлено в 15:46
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Происшествия
Трое боевиков ликвидированы в Кизилюртовском районе Дагестана
Сотрудники силовых структур ликвидировали в Дагестане трех боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 03:39
Хоккей
Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году — IIHF
Решение о проведении чемпионата мира по хоккею — 2023 в России утвердила Международная федерация хоккея (IIHF) 24 мая на ежегодном конгрессе в Братиславе, сообщает пресс-служба IIHF.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Политика
Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос
Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Армия Сирии за 3 суток уничтожила в провинции Хама до 350 террористов
В юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама сирийская армия с 21 мая при отражении отражения атак боевиков исламистских группировок уничтожила до 350 террористов.
Обновлено в 15:39
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч
Бренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено в 12:42
Политика
На Порошенко завели третье уголовное дело
В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Депутат арестован за попытку заживо сжечь своего оппонента
Прокуратура признала заведение дела законным. Пока депутат, пытавшийся сжечь своего оппонента, арестован на два месяца.
Обновлено в 15:44
Политика
Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 15:48
Экономика
В РЭО рассказали о возможности снизить тарифы на мусор для населения
Делегация Российского экологического оператора (РЭО) совершила поездку в Германию, где ознакомилась с опытом по сбору и переработке мусора, передаёт телеканал «360».
Обновлено в 10:31
Происшествия
В ДТП с маршруткой в центре Волгограда пострадали десять человек
Пострадали десять человек, госпитализированы девять из них, в том числе 17-летний подросток.
Обновлено в 11:57
Общество
Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного
Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук
Компания Huawei анонсировала новый планшет-ноутбук Компания Huawei представила инновационный планшет с клавиатурой "2 в 1".
Обновлено вчера в 14:17
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Недвижимость
Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Шальке» просит Сане не переходить в «Баварию»
"Шальке" просит полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане не переходить в "Баварию".
Обновлено в 14:38
Игры
Почти половина продаж третьего «Ведьмака» пришлась на PC
Разработчики сообщили, что 44,5% продаж третьей части «Ведьмака» пришлись на PC.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21