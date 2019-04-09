Политика
Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с СШАТАСС вчера в 17:32
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными. Он отмечал, что сам является сторонником международного сотрудничества, в том числе с США.
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Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Баскетбол
Дирк Новицки объявил о завершении карьеры
Обновлено в 00:54
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Кино
В Доме кино простились с Георгием Данелией
В Москве простились с Георгием Данелией. В Дом кино пришли сотни человек: родственники режиссера, его коллегии и поклонники, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Баскетбол
Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:04
Технологии
Смартфоны отправятся на свалку. Мир ждет новое поколение мобильной связи
Зачем пользователю 5G Как заявляют разработчики нового стандарта, 5G-смартфоны станут умнее.
Обновлено в 01:00
Авто
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Общество
Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе
Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 00:33
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Туск предложил обсудить на саммите ЕС отсрочку Brexit на год
Глава Европейского совета Дональд Туск предложил обсудить в ходе саммита ЕС, на который лидеры стран — членов коалиции соберутся 10 апреля, перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) не более чем на год.
Обновлено вчера в 14:10
Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено вчера в 05:38
Авто
В России начали выдавать автомобильные номера нового образца
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной
Пользователи соцсетей предполагают, что это новая возлюбленная спортсмена.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол
Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона
Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Транспорт
Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты
Все ограничения дорожного движения на юго-востоке Москвы, действовавшие с 6 по 10 апреля для обеспечения приоритетного проезда компенсационного транспорта, сняты.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Экономика
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту реальных зарплат
Министерство экономического развития России снизило прогноз по росту реальных зарплат в стране на текущий год до 1,1% с 1,4%, говорится в документах ведомства.
Обновлено вчера в 22:25
Наука
Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени
Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Здоровье
Пост главврача в больнице Середавина занял Армен Бенян
Исполняющим обязанности главврача в Самарской областной клинической больнице имени Середавина назначен Армен Бенян, сообщает пресс-служба медучреждения.
Обновлено вчера в 09:44