Политика

Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с СШАТАСС вчера в 17:32

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными. Он отмечал, что сам является сторонником международного сотрудничества, в том числе с США.
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США провозгласили себя хозяевами Луны

Московский Комсомолец00:39

Роскосмос отказался признавать главенство США в исследовании Луны

Взгляд.рувчера в 23:37

«Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны

РБКвчера в 22:24

Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США

ТАССвчера в 17:32

Глава НАСА назвал США единственной способной покорить Луну страной

Полит.ру08 апреля в 23:46

США хотят создать коалицию для исследования Луны

Комсомольская правда08 апреля в 22:16

Глава NASA: США хотят создать коалицию для исследований Луны

Аргументы и Факты08 апреля в 20:52
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Политика

Путин выступит на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Баскетбол

Дирк Новицки объявил о завершении карьеры

Обновлено в 00:54
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Кино

В Доме кино простились с Георгием Данелией

В Москве простились с Георгием Данелией. В Дом кино пришли сотни человек: родственники режиссера, его коллегии и поклонники, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:01
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Недвижимость

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Баскетбол

Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
Технологии

Смартфоны отправятся на свалку. Мир ждет новое поколение мобильной связи

Зачем пользователю 5G Как заявляют разработчики нового стандарта, 5G-смартфоны станут умнее.
Обновлено в 01:00
Авто

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Наука

Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Общество

Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе

Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 22:01
Политика

Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 00:33
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:53
Политика

Туск предложил обсудить на саммите ЕС отсрочку Brexit на год

Глава Европейского совета Дональд Туск предложил обсудить в ходе саммита ЕС, на который лидеры стран — членов коалиции соберутся 10 апреля, перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) не более чем на год.
Обновлено вчера в 14:10
Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено вчера в 05:38
Авто

В России начали выдавать автомобильные номера нового образца

Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Пользователи соцсетей предполагают, что это новая возлюбленная спортсмена.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол

Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона

Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире

«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Транспорт

Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты

Все ограничения дорожного движения на юго-востоке Москвы, действовавшие с 6 по 10 апреля для обеспечения приоритетного проезда компенсационного транспорта, сняты.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Экономика

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту реальных зарплат

Министерство экономического развития России снизило прогноз по росту реальных зарплат в стране на текущий год до 1,1% с 1,4%, говорится в документах ведомства.
Обновлено вчера в 22:25
Наука

Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени

Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Здоровье

Пост главврача в больнице Середавина занял Армен Бенян

Исполняющим обязанности главврача в Самарской областной клинической больнице имени Середавина назначен Армен Бенян, сообщает пресс-служба медучреждения.
Обновлено вчера в 09:44
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