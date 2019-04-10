Политика
«Роскосмос» назвал условия участия в коалицииВести.Финанс 03:36
Ранее глава NASA заявил о возможности создания международного объединения. Фото: bdunsmoor / Pixabay В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что только США способны создать коалицию для возвращения космонавтов на Луну.
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Футбол
Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Культура
В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.
Обновлено в 03:10
Политика
Володин отругал депутата за мат в соцсетях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за то, что она использует ненормативную лексику в соцсетях.
Обновлено в 04:11
Политика
Три эксперта VADA прибыли в Киев
Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что три эксперта VADA прибыли в Киев и совместно с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко провели пресс-конференцию на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 04:09
Хоккей
Игрока НХЛ Войнова дисквалифицировали на сезон
Обновлено вчера в 14:31
Космос
Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне
Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с РФ
Глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты должны участвовать в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) со своими противниками, включая Россию.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Единоборства
Емельяненко пообещал выбить зубы Кокляеву
Российский боец MMA Александр Емельяненко записал очередное видеообращение, в котором вновь обратился к известному стронгмену Михаилу Кокляева.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Подростки насмерть забили мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в возрасте 17 лет насмерть забили 40-летнего мужчину, а затем надругались над его женой.
Обновлено в 01:42
Политика
В Amnesty International зафиксировали снижение числа казней в мире
В 2018 году число казней в мире уменьшилось на 31%, данный показатель является самым низким за последние десять лет, отмечено в отчете организации Amnesty International.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Появилось первое изображение нового Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Интервью с агентом Лассана Н`Диайе о ЦСКА и агентской деятельности
Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.
Обновлено в 02:00
Политика
Избран новый председатель Саратовской областной думы
Новым председателем Саратовской областной думы стал Александр Романов («Единая Россия»).
Обновлено в 03:45
Политика
В Раде отказались поддержать идею автономии Донбасса
Верховная рада никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины, заявила в среду первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
Обновлено в 02:54
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщила "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Ленты», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Экономика
Планы расширения сети «Детского мира» в Белоруссии обеспечат небольшой прирост
По итогам 2019 года ритейлер планирует увеличить сеть в Белоруссии до 5-10 магазинов. По итогам 2018 года группа объединяла 743 магазина.
Обновлено в 03:30