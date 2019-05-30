Политика
«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракетРИА Новости вчера в 13:42
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "Считаем это очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", — заявили в "Роскосмосе".
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с чего всё началось
Решение Пентагона запретить американским компаниям работать с Россией над коммерческими космическими пусками негативно отразится на международном сотрудничестве, заявляют в «Роскосмосе».Коммерсантъвчера в 13:23
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«Роскосмос» обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за запрета на космические услуги
Коммерсантъвчера в 13:23
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Политика
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Транспорт
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Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 05:53
Транспорт
Повышение цен на билеты в плацкарт было опровергнуто РЖД
В компании пояснили, что информация о росте цен возникла из-за сравнения стоимости билетов, что реализовывались в рамках акций и билетов, что были проданы по полному тарифу.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
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Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим
Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.
Обновлено в 00:42
Авто
Названы самые выносливые японские модели автомобилей 90-х годов
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В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
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Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
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Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
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Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 00:41
Здоровье
Названы причины появления болезней сердца в молодости
В результате поглощения вредных продуктов в организме увеличивается уровень холестерина, как следствие – закупорка артерий, болезни сердца и сосудов.
Обновлено вчера в 23:17
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Филипп Янковский назвал Никиту Михалкова образцом актера и личности
Обновлено 29 мая в 11:24
Экономика
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Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
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Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14