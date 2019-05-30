«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракетРИА Новости вчера в 13:42

с чего всё началось

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "Считаем это очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", — заявили в "Роскосмосе".

Здоровье Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Политика Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США Правительство Японии в пятницу официально приняло решение отодвинуть зоны учений ВМС США от Токио.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Кино Улыбаются и машут: багуловая дорожка Забайкальского кинофестиваля-2019 Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.

Транспорт Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.

Транспорт Повышение цен на билеты в плацкарт было опровергнуто РЖД В компании пояснили, что информация о росте цен возникла из-за сравнения стоимости билетов, что реализовывались в рамках акций и билетов, что были проданы по полному тарифу.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Армия и оружие Американский военный корабль вошел в Балтийское море Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.

Политика Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.

Происшествия В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Политика Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.

Происшествия В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.

Здоровье Названы причины появления болезней сердца в молодости В результате поглощения вредных продуктов в организме увеличивается уровень холестерина, как следствие – закупорка артерий, болезни сердца и сосудов.

Происшествия В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Армия и оружие Новые украинские десантные катера оказались тихоходными Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.