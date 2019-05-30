«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракетРИА Новости 13:42

с чего всё началось

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "Считаем это очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", — заявили в "Роскосмосе".

Армия и оружие Под Волгоградом показали новейший военный тягач КЭТ-Л1 Как сообщается, на сборе был представлен первый экземпляр новейшего военного тягача КЭТ-Л1 на базе шасси КАМАЗ-6560-1345-022.

Политика Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».

Экономика В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Шоу-бизнес Михаил Жванецкий перенес концерты в Германии из-за перелома руки Знаменитость готовился к выступлениям в Германии, запланированным на ближайшее время, но вынужден был перенести гастроли из-за серьезной травмы руки.

Происшествия В Будапеште затонуло судно с туристами В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, пишет Reuters.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Хоккей CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Шоу-бизнес Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж» «Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.

Авто Российские продажи Lamborghini выросли в три раза Как сообщает «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 20 автомобилей марки Lamborghini.

Происшествия В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке "Удивленная странным запугиванием, женщина на секунду впала в замешательство, но вскоре после этого заметила, что на конце палочки знаменитого леденца была большая игла", - говорится в сообщении.

Происшествия В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.

Армия и оружие Корабль ВМС США вошел в Балтийское море Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря через датский пролив Большой Бельт.

Экономика Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.

Политика Порошенко хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании Экс-президент Петр Порошенко, прикинувшийся больным, хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании.

Шоу-бизнес Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.

Происшествия В Новокузнецке разбушевалась непогода Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.