Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракетГазета.Ru 13:16

Корпорация назвала такое решение проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг. Кроме того, в "Роскосмосе" отметили, что запрет лишает американских производителей возможности работать с Россией и разрушает двусторонние отношения.
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«Роскосмос» заявил об ухудшении отношений с США из-за решения Пентагона

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«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
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Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
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Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
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Обновлено в 13:22
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В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
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В четверг, 30 мая, в восьмом часу вечера автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на Кольцевой автодороге Петербурга недалеко от развязки с Московским шоссе.
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