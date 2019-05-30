Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракетГазета.Ru 13:16
Корпорация назвала такое решение проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг. Кроме того, в "Роскосмосе" отметили, что запрет лишает американских производителей возможности работать с Россией и разрушает двусторонние отношения.
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с чего всё началось
Решение Пентагона запретить американским компаниям работать с Россией над коммерческими космическими пусками негативно отразится на международном сотрудничестве, заявляют в «Роскосмосе».Коммерсантъ13:23
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Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Meizu презентовал смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой
Обновлено в 10:45
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Политика
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК
Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В ДТП под Владимиром погибли двое взрослых и годовалый ребенок
Во Владимирской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 16:51
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»
На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск.
Обновлено в 13:37
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Интернет
Apple, Google и WhatsApp осудили предложение Великобритании перехватывать зашифрованные сообщения
Фото: iStock Apple, Google и WhatsApp подписали открытое письмо правительству Великобритании, в котором осудили предложение властей перехватывать зашифрованные сообщения.
Обновлено в 15:06
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Космос
Лунная ГЛОНАСС позволит получать точности до 30 сантиметров
Создание окололунной системы ГЛОНАСС позволит добиться сантиметровых точностей.
Обновлено в 07:37
Политика
Вашингтон призвал союзников отказаться от использования техники Huawei
Представитель США пообещал, что Вашингтон намерен содействовать альтернативам создания альтернативных Huawei телекоммуникационных сетей пятого поколения в США, Канаде и странах-союзниках.
Обновлено в 17:58
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» с текстом «Протоколов собраний Сионских мудрецов» 1903 года
Роскомнадзор потребовал удалить страницу "Викитеки" с текстом "Протоколов собраний Сионских мудрецов" 1903 года.
Обновлено в 14:21