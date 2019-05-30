«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракетГазета.Ru вчера в 13:16

с чего всё началось

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости". Корпорация назвала такое решение проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг.

Политика Украина снова прогуляла встречу премьеров СНГ Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев выразил сожаление в связи с тем, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ, передает ТАСС.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Политика Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Энергетика Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.

Армия и оружие Названы возможные причины крушения Ми-8 В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

Шоу-бизнес Певцов рассказал о своих комплексах и возможном уходе Дроздовой Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке уже более 20 лет.

Общество С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.

Происшествия Самолет экстренно приземлился в Волгограде Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.

Происшествия В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль 31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Политика Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.

Происшествия Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Авто Стартовал прием заказов на недорогую Toyota Glanza Официальное начало реализации нового хэтчбека Toyota Glanza намечается на 6 июня однако уже сегодня дилерские автосалоны приступили к приему заказов на эту иномарку.

Политика Лавров рассказал о влиянии США на Японию Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США и обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил Сергей Лавров.

Технологии В работе Snapchat по всему миру произошел сбой Как сообщает сервис Downdetector, в ночь с 30 на 31 мая в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat произошел сбой.

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.

Армия и оружие Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.

Политика Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.

Общество Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы» По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.