Космос

«Роскосмос» отправит первых туристов на МКС в 2020 году
Коммерсантъ
15:42

«Роскосмос» готов отправить первых туристов на Международную космическую станцию (МКС) уже в 2020 году, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме может быть повторен уже в марте 2019 года.
Коммерсантъ15:42
Дмитрий Рогозин
Продолжительность полёта - 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя.
— Дмитрий Рогозин, российский политикЦарьград 11:47
с чего всё началось
Полеты космических туристов к Международной космической станции (МКС) начнутся в 2020 году, написал
 в своем Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
РБК13:15

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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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