с чего всё началось

Продолжительность полёта - 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя.

«Роскосмос» готов отправить первых туристов на Международную космическую станцию (МКС) уже в 2020 году, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме может быть повторен уже в марте 2019 года.

«Роскосмос» отправит первых туристов на МКС в 2020 году

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