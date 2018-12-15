Космос
«Роскосмос» отправит первых туристов на МКС в 2020 году
«Роскосмос» отправит первых туристов на МКС в 2020 годуКоммерсантъ15:42
«Роскосмос» готов отправить первых туристов на Международную космическую станцию (МКС) уже в 2020 году, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме может быть повторен уже в марте 2019 года.
Коммерсантъ15:42
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Продолжительность полёта - 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя.
— Дмитрий Рогозин, российский политикЦарьград 11:47
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