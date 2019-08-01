Лесные пожары

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в СибириRT на русском 09:38

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
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Опубликованы спутниковые снимки пожаров в Сибири

Взгляд.ру06:52

«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты

РБК09:00

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

RT на русском09:38

Роскосмос показал снимки пожаров в Сибири

Газета.Ru10:10

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

РИА Новости09:49

Сибирские пожары сняли из космоса

Lenta.ru07:17

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири

ТАСС05:26
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
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