Лесные пожары
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в СибириRT на русском 09:38
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Политика
Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации Гудкова
Ранее было отказано в регистрации ещё четырём кандидатам в депутаты Мосгордумы: Ивану Кульневу, Зое Шарагатовой, Александру Соловьеву и Эльмире Шагиахметовой.
Обновлено в 08:53
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов
Обновлено в 10:38
Игры
Google Play Pass предоставляет доступ к сотням премиальных приложений
Благодаря изображениям, полученным Android Police, теперь мы знаем, что «Google Play Pass» позволяет подписчикам «Испробовать новые приложения и безошибочно принять решение о покупке».
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Калифорнии разбился американский истребитель
В Калифорнии разбился военный самолет F/A-18E Super Hornet, об этом написали ВМС США в Twitter.
Обновлено в 00:48
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Политика
Американский самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы
Самолет США снова нарушил воздушное пространство, подконтрольное Венесуэле, сообщил в Twitter командующий комплексной аэрокосмической обороной ВС Венесуэлы Хуан Тейсейра Диас.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Украинская госкомпания отказалась от вышиванок
Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).
Обновлено в 12:46
Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в третий раунд Лиги Европы
Чешский футбольный клуб "Млада Болеслав" обыграла казахстанский "Ордабасы" во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 12:28
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 04:02
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Тимати оставил беременную Анастасию Решетову
Обновлено в 10:00
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Кличко допросили по делу о земельных махинациях
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о махинациях с землей в украинской столице, сообщает LIGA.net со ссылкой на спикера ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11