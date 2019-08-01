Лесные пожары

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в СибириRT на русском 09:38

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
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с чего всё началось
В период с 25 июля по 1 августа, уточняется на сайте Роскосмоса
, Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» следил за развитием событий в ЕАО, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях.
Телеканал 360°06:07

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Опубликованы спутниковые снимки пожаров в Сибири

Взгляд.ру06:52

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

RT на русском09:38

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири

ТАСС05:26

Сибирские пожары сняли из космоса

Lenta.ru07:17

Роскосмос показал спутниковые снимки очагов сибирских пожаров

News.ru06:21

Сибирские пожары сняли из космоса

Телеканал 360°06:07

«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты

РБК09:00
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Общество

ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб

Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Общество

В Сибири вызовут искусственные дожди, чтобы потушить лесные пожары

Обновлено в 06:44
Армия и оружие

На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»

В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Политика

МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде

Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит", и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Космос

Рогозин рассказал Путину о полете робота «Федора» на МКС

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 07:47
Технологии

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Обновлено в 09:06
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из неоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разбила мужу нос

Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами

Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал

Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Общество

В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки

С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Водитель кроссовера погиб в массовом ДТП в Челябинской области

1 августа в Аргаяшском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погиб 37-летний водитель кроссовера.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями

В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.
Обновлено вчера в 14:15
Здоровье

Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
Обновлено вчера в 11:04
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Транспорт

ГИБДД «рассекретила» камеры видеонаблюдения на дорогах России

На сайте ведомства в тестовом режиме заработал новый раздел, на котором любой россиянин может узнать, где именно установлены средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено вчера в 06:51
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу

Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Политика

Дмитрий Киселев рассказал, когда мир узнает правду о Крыме

По словам Киселева, правда о Крыме в мире "не всем выгодна", поскольку кое-кому "нужно поддерживать какую-то враждебность, которая является частью, как это ни грустно звучит, военно-промышленного комплекса".
Обновлено в 05:47
Хоккей

Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Обновлено в 09:57
Общество

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
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