Лесные пожары

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в СибириРИА Новости 09:49

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири. За чрезвычайной ситуацией на минувшей неделе следил Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем". Очаги возгорания находятся в Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском крае.
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Опубликованы спутниковые снимки пожаров в Сибири

Взгляд.ру06:52

Сибирские пожары сняли из космоса

Lenta.ru07:17

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

RT на русском09:38

«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты

РБК09:00

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

РИА Новости09:49

Сибирские пожары сняли из космоса

Телеканал 360°06:07

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири

ТАСС05:26
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