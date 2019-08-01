Лесные пожары
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в СибириРИА Новости 09:49
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири. За чрезвычайной ситуацией на минувшей неделе следил Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем". Очаги возгорания находятся в Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском крае.
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Общество
Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа
Обновлено в 14:37
Хоккей
Китайские игроки вдвоём жестоко избили не сопротивлявшегося соперника
На льду сразу началось несколько стычек, игроки Шэньчжэня у борта избили не сопротивлявшегося игрока соперников.
Обновлено в 15:11
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:25
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено в 08:41
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Политика
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.
Обновлено в 01:45
Кино
Шахназаров привез во Флоренцию «Анну Каренину»
Во Флоренции российская программа продолжится еще одной лентой Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001).
Обновлено в 11:47
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Общество
В Нидерландах запретили закрывать лицо
С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 15:42
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Происшествия
На КАД в ДТП скончался мотоциклист
В результате шумахер получил серьезные травмы и не смог дождаться помощи медиков – он скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:14
Футбол
«Бавария» опровергла новость о согласии Сане перейти в мюнхенский клуб
«Бавария» опровергла новость о том, что полузащитник «Манчестер Сити» готов перейти в «Баварию».
Обновлено в 15:21
Футбол
В «Крылья Советов» перебрался защитник ЦСКА Никита Чернов
Обновлено 30 июля в 23:52
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее
Обновлено в 15:45
Происшествия
Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района
Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.
Обновлено в 11:39
Политика
NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящей тайги в Сибири распространился до Аляски и западного побережья Канады.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Константин Богомолов сделал признание в любви Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов признался в любовных чувствах к телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 15:32
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ
Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.
Обновлено в 13:17
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН
Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 20:51