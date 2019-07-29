Лесные пожары
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в СибириРИА Новости 09:49
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири. За чрезвычайной ситуацией на минувшей неделе следил Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем". Очаги возгорания находятся в Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском крае.
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с чего всё началось
В период с 25 июля по 1 августа, уточняется на сайте Роскосмоса, Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» следил за развитием событий в ЕАО, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях.Телеканал 360°06:07
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Гутенев: Развитие системы дистанционного зондирования земли поможет своевременно выявлять очаги возгорания в лесах
Общероссийский Народный Фронт29 июля в 10:59
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