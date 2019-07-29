с чего всё началось

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири. За чрезвычайной ситуацией на минувшей неделе следил Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем". Очаги возгорания находятся в Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском крае.

Политика В МИД Ирана ответили на санкции США против Зарифа Причина, по которой введены санкции, заключается в том, что Соединенные Штаты рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире", отметил он.

Политика Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".

Происшествия Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Спорт Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.

Происшествия Араб в Германии зарезал мечом немца из Казахстана В немецком Штутгарте 28-летний мигрант из Сирии прямо на улице зарезал мечом своего знакомого – немецкого мигранта из Казахстана, сообщают СМИ страны.

Общество Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири "Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.

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Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.

Шоу-бизнес Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.

Политика Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников 5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

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Происшествия Российский альпинист погиб в горах Таджикистана В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.

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Наука Нейросети и медицина: как ИИ помогает анализировать данные биопсии Анализ биопсии при помощи цифровой гистопатологии / © Пресс-служба Philips Research — Давайте рассмотрим несколько примеров использования искусственного интеллекта в патоморфологии.