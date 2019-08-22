Космос

«Роскосмос» опубликовал снимки ракеты с роботом «Федором»РИА Новости вчера в 15:18

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала у себя на странице в Twitter снимки из космоса установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", в котором своего старта ждёт робот "Федор".
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Роскосмос показал кадры ракеты с роботом «Федор», установленной на Байконуре

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В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

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Два человека погибли при пожаре в Саратове

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Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
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Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
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По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
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Кому нельзя есть малину

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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

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В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС предложили обратить вредный сорняк борщевик на пользу и применять его в аккумуляторах, сообщают «Известия».
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