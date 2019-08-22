Космос
«Роскосмос» опубликовал снимки ракеты с роботом «Федором»РИА Новости вчера в 15:18
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала у себя на странице в Twitter снимки из космоса установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", в котором своего старта ждёт робот "Федор".
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Роскосмос анонсировал прямую трансляцию запуска ракеты с роботом «Федором»
Вечерняя Москвавчера в 16:08
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