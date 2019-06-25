Космос

«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»RT на русском 04:27

Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор. 25 июня в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат «Союза».
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«Роскосмос» опроверг
 сообщение НАСА о возникновении нештатной ситуации при спуске капсулы пилотируемого корабля «Союз МС» с экипажем Международной космической станции (МКС) на Землю.
Lenta.ru04:41

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«Роскосмос» не увидел нештатную посадку космонавтов

Lenta.ru04:41

Роскосмос опроверг сообщения о нештатной ситуации при посадке «Союз МС-11»

РИА Новости02:56

В Роскосмосе внесли ясность в данные о нештатной ситуации с Союзом"

Газета.Ru03:10

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РБК03:13

В Роскосмосе отрицают возникновение неполадок при спуске корабля Союз на Землю

Эхо Москвы03:30

«Роскосмос»: при посадке «Союза» все системы отработали штатно

Вести.Ru03:40

Экипаж с МКС вернулся с «нештатной ситуацией»

Sibnet Новости00:22
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Вашингтон
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Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
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Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Украинский премьер Владимир Гройсман дал комментарий после того, как делегацию России пригласили принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне.
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Общество

Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле

Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
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Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Татьяну Доронину на пост худрука

Актеры Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с требованием вернуть на пост художественного руководителя театра Татьяну Доронину, которая сейчас является его президентом.
Обновлено в 04:03
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Кино

Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала «Крик»

Находившийся в работе два с половиной года третий сезон сериала "Крик" наконец получил дату премьеры.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Ловца покемонов в храме задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 03:41
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники

Российские военные прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.
Обновлено в 04:16
Авто

В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ

В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
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Авто

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Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено вчера в 12:11
Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

Юбилейный международный форум «Армия-2019» проходит при поддержке ТАСС

Обновлено в 04:38
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Соловьев оскорбил покойного Доренко

Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
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Футбол

Гол полузащитника «Урала» Бикфалви покорил английских болельщиков

Гол румынского хавбека «Урала» Эрика Бикфалви в ворота московского «Динамо» неожиданно стал очень популярен в Великобритании.
Обновлено вчера в 01:13
Общество

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Стало известно ежедневное расписание Кейт Миддлтон

Инсайдер сообщил, чем любит заниматься Кейт Миддлтон в свободное от деловых встреч время.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Армия и оружие

ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»

Обновлено в 03:12
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду

Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Пензенец Егор Крид 25 июня отмечает 25-летие

Во вторник, 25 июня, известный уроженец Пензы Егор Крид отмечает 25-летний юбилей. Егор Крид (Булаткин) родился в 1994 году в городе Пензе.
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Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Наука

Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта

Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
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Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Игры

Платформер Blazing Chrome выйдет 11 июля

Студия JoyMasher решила объединить две легендарные игры 80-х годов Contra и Metal Slug, сделав из этого олдскульный экшен-платформер Blazing Chrome.
Обновлено в 03:06
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