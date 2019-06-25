Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»RT на русском 04:27
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор. 25 июня в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат «Союза».
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с чего всё началось
«Роскосмос» опроверг сообщение НАСА о возникновении нештатной ситуации при спуске капсулы пилотируемого корабля «Союз МС» с экипажем Международной космической станции (МКС) на Землю.Lenta.ru04:41
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Вашингтон
Политика
Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
Обновлено в 02:39
Политика
Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Украинский премьер Владимир Гройсман дал комментарий после того, как делегацию России пригласили принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне.
Обновлено в 01:32
Общество
Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле
Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Татьяну Доронину на пост худрука
Актеры Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с требованием вернуть на пост художественного руководителя театра Татьяну Доронину, которая сейчас является его президентом.
Обновлено в 04:03
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Кино
Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала «Крик»
Находившийся в работе два с половиной года третий сезон сериала "Крик" наконец получил дату премьеры.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники
Российские военные прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.
Обновлено в 04:16
Авто
В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ
В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
Обновлено в 04:15
Авто
Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе
Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Юбилейный международный форум «Армия-2019» проходит при поддержке ТАСС
Обновлено в 04:38
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Соловьев оскорбил покойного Доренко
Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Футбол
Гол полузащитника «Урала» Бикфалви покорил английских болельщиков
Гол румынского хавбека «Урала» Эрика Бикфалви в ворота московского «Динамо» неожиданно стал очень популярен в Великобритании.
Обновлено вчера в 01:13
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Стало известно ежедневное расписание Кейт Миддлтон
Инсайдер сообщил, чем любит заниматься Кейт Миддлтон в свободное от деловых встреч время.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Пензенец Егор Крид 25 июня отмечает 25-летие
Во вторник, 25 июня, известный уроженец Пензы Егор Крид отмечает 25-летний юбилей. Егор Крид (Булаткин) родился в 1994 году в городе Пензе.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Наука
Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта
Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Игры
Платформер Blazing Chrome выйдет 11 июля
Студия JoyMasher решила объединить две легендарные игры 80-х годов Contra и Metal Slug, сделав из этого олдскульный экшен-платформер Blazing Chrome.
Обновлено в 03:06