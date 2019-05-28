Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техникиГазета.Ru 10:17
Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей. Всего за этот промежуток времени в России было произведено 11 аварийных пусков ракетной техники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Обновлено в 09:05
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
Политика
ПАСЕ потребовала возобновить расследование убийства Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Музыка
Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова
Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Религия
РПЦ решила открыть храм в Вестеросе
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Xiaomi показал «убийцу флагманов»
Китайская Xiaomi представила "убийцу флагманов", модель Redmi K20 Pro, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:14
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
Миссия НАТО в Косово отреагировала на действия косовского спецназа
В KFOR заявили, что действия косовских силовиков не были направлены против сербов В Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) считают, что действия косовского полицейского спецназа не направлены против сербов, передает агентство Tanjug, ссылаясь на пресс-секретаря KFOR Винченцо Грасо.
Обновлено в 07:04
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Экономика
«Связной» завершил объединение с «Евросетью»
Группа «Связной» завершила юридическое и операционное слияние с «Евросетью», говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:12
Интернет
В Москве испытали первый квантовый телефон
Обновлено в 08:13
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Хоккей
Российский хоккеист получил гражданство Украины
21-летний российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил гражданство Украины, информирует strana.ua.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости
Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Политика
На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма
Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Обновлено в 09:33
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37