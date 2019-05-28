Экономика

Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техникиГазета.Ru 10:17

Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей. Всего за этот промежуток времени в России было произведено 11 аварийных пусков ракетной техники.
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Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники

Газета.Ru10:17

Ущерб от аварийных запусков Роскосмоса в 2010-2018 годах составил 35 млрд рублей

ТАСС06:14

Космические аварии за 9 лет обошлись России в 35 млрд рублей

Говорит Москва04:46

«Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракет

РБК05:14

Ущерб России от аварийных космических пусков за восемь лет превысил 35 млрд рублей

Интерфакс05:04

Космические аварии за девять лет обошлись России в 35 миллиардов рублей

РИА Новости04:19

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Коммерсантъ05:59
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
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Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Происшествия

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Политика

Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

Обновлено в 09:16
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Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

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Происшествия

По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.
Обновлено в 07:10
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

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Космос

Впервые в космосе с помощью CRISPR была отредактирована ДНК

Астронавты изучали, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе, поэтому они разрезали нити генетического кода гриба в нескольких местах, чтобы имитировать радиационное повреждение.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Хоккей

Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Общество

Четверть россиян экономит на еде

Более 24% россиян экономили на еде в 2018 году, это на 7% больше, чем в 2017-м.
Обновлено в 00:06
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В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Хоккей

Российский хоккеист получил гражданство Украины

21-летний российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил гражданство Украины, информирует strana.ua.
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Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Модернизированный вертолет Ка-52 «Аллигатор» создадут к 2022 году

Новая версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» будет выпущена в 2022 году.
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Происшествия

Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.
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Космос

Свет от новых спутников Илона Маска всполошил астрономов

Запуск 60 спутников Starlink компанией SpaceX Илона Маска привлек внимание людей по всему миру.
Обновлено в 11:00
Футбол

КПРФ победил «Тюмень» в первом матче финала Суперлиги

КПРФ в Климовске обыграл «Тюмень» в первом матче финальной серии чемпионата России.
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Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Ирака

Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что операцию на севере Ирака предворял этап активной подготовки, разведки и планирования.
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Известная блогерша рассказала о тяжелых последствиях отказа от мяса

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Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

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В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят

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Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

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Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
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Посла Испании вызвали в МИД России

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Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
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Сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд не вошел в состав ВАК

В состав комиссии не вошел сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд, на это обратило внимание РБК.
Обновлено в 12:58
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