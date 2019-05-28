Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техникиГазета.Ru 10:17

Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей. Всего за этот промежуток времени в России было произведено 11 аварийных пусков ракетной техники.

Политика Освобожден задержанный в Косово россиянин В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".

Футбол Кононов остался главным тренером «Спартака» В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".

Транспорт В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Политика Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Политика Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Происшествия Замначальника управления Росгвардии попал под следствие Следственным управлением СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления Росгвардии по Калужской области.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Происшествия Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 год.

Экономика Смольный назвал три источника для триллионного бюджета Петербурга По поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о выходе к 2024 году на бюджет города в размере 1 трлн рублей, завершается работа над планом по повышению доходов казны Петербурга.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Общество Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.

Авто В России отзывают автомобили Fiat Ducato Всего с января по апрель нынешнего года в России было продано 176 новых автомобилей Fiat (-11%).

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Кино Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов» Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».

Политика В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Общество Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.