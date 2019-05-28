Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техникиГазета.Ru 10:17
Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей. Всего за этот промежуток времени в России было произведено 11 аварийных пусков ракетной техники.
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