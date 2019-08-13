с чего всё началось

Ранее "Роскосмос" опубликовал отчет за прошлый год, согласно которому средняя зарплата в госкорпорации составляет 396 тысяч рублей. Речь идет именно о сотрудниках "Роскосмос", их 605 человек, работники входящих в госкорпорацию предприятий тут не учитываются.

Экономика WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38% Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года, и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus.

Футбол «Краснодар» прошел «Порту» в Лиге чемпионов В первом матче «Краснодар» уступил на своем пол со счетом 0:1, но по сумме двух матчей, за счет голов на выезде, российский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Общество Оперный тенор Пласидо Доминго обвинен в сексуальных домогательствах Известный оперный тенор Пласидо Доминго был обвинен в сексуальных домогательствах, об этом 13 августа сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Политика В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Авто Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию Отмечается, что тюнеры уже работают над ручой трансмиссией для новой Supra, которая будет позаимствована, как и сама силовая установка, у BMW.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Политика Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и других преступлениях Экс-президенту Киргизии вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника спецназа.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».

Экономика «Роснано» продало долю в производителе вакцин для детей и лекарств от ВИЧ "Роснано" продало свою долю 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее долю выкупили текущие акционеры компании, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Происшествия Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.

Футбол «Порту» не пустил съёмочную группу «Матч ТВ» на пресс-конференцию "Порту" после домашнего поражения от "Краснодара" (2:3) и вылета из Лиги чемпионов не пустил журналистов "Матч ТВ" на пресс-конференцию команд.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Гаджеты На macOS стало проще запускать игры для Windows Разработчики пакета Parallels Desktop сделали запуск игр и тяжёлых графических программ для Windows на macOS чуть проще с последним обновлением — в нём появилась поддержка DirectX 11.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Общество Роскомнадзор внес Instagram Светова в реестр запрещенной информации Роскомнадзор внес аккаунт в Instagram члена федерального комитета Либертарианской партии и блогера Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию.

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.