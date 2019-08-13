Экономика
Роскосмос объяснил высокие зарплаты своих сотрудниковРИА Новости 13:06
Ранее "Роскосмос" опубликовал отчет за прошлый год, согласно которому средняя зарплата в госкорпорации составляет 396 тысяч рублей. Речь идет именно о сотрудниках "Роскосмос", их 605 человек, работники входящих в госкорпорацию предприятий тут не учитываются.
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с чего всё началось
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации «Роскосмос» составляет 396 тыс. рублей, следует из отчета госкорпорации за 2018 год, опубликованного на сайте «Роскосмоса».БИЗНЕС Online11:09
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