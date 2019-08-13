с чего всё началось

Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей. Впрочем, в расчет не вошли доходы работников предприятий, входящих в состав "Роскосмоса". В этом случае средняя зарплата была бы равна около 60 тысяч рублей.

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