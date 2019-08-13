Экономика
В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудниковРоссийская газета 18:00
Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей. Впрочем, в расчет не вошли доходы работников предприятий, входящих в состав "Роскосмоса". В этом случае средняя зарплата была бы равна около 60 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации «Роскосмос» составляет 396 тыс. рублей, следует из отчета госкорпорации за 2018 год, опубликованного на сайте «Роскосмоса».БИЗНЕС Online11:09
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