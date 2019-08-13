с чего всё началось

Согласно годовому отчету, опубликованному 13 августа, в 2017 году средняя зарплата сотрудника была 382 тыс. руб. Речь шла об окладе, который получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».

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Армия и оружие Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими.

Энергетика Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.

Происшествия Полицейский погиб в перестрелке в Калифорнии В Калифорнии произошла стрельба, в результате которой погиб один сотрудник полиции.

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Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

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