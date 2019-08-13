Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудниковРБК 15:58
Согласно годовому отчету, опубликованному 13 августа, в 2017 году средняя зарплата сотрудника была 382 тыс. руб. Речь шла об окладе, который получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации «Роскосмос» составляет 396 тыс. рублей, следует из отчета госкорпорации за 2018 год, опубликованного на сайте «Роскосмоса».БИЗНЕС Online11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:12, Вашингтон
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Галкин с женой и дочкой оценил «розовенькие облака» на небе
В один из дней ведущий решил рассмотреть «розовенькие облака» на небе.
Обновлено в 01:18
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Наука
Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
Обновлено в 17:03
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 07:36
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило во вторник местное управление полиции.
Обновлено в 16:48
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Протестующих защитили на примере болельщиков
Выражая «серьезную озабоченность» материалами доследственной проверки СКР, на основе которых было принято решение о возбуждении уголовного дела, господин Федотов сообщает, что члены совета, ведшие мониторинг 27 июля, «не обнаружили следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия».
Обновлено в 16:33
Общество
В Крыму прогнозируют до 36 градусов тепла
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".
Обновлено в 13:37
Происшествия
Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ
Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.
Обновлено в 13:26
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Путешествия
В Петербурге на 15% выросло число интуристов: едут не только китайцы
На 39% увеличилось количество приехавших из Франции: за первое полугодие 2019 года Петербург посетили 44 тысячи французских туристов.
Обновлено в 11:47
Футбол
Наби Кейта травмировался на тренировке «Ливерпуля» в Стамбуле
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму на тренировке команды перед матчем с "Челси" за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 14:27
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Олимпиакос» - «Краснодар» и другие пары плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник определились названия всех команд-участниц раунда плей-офф Лиги чемпионов, среди которых и "Краснодар", великолепно сыгравший против "Порту" после домашней неудачи.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено в 16:23
Политика
Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного
В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 13:13
Авто
В 2018 году россияне потратили на запчасти 1,4 трлн рублей
В 2018 году объем вторичного рынка автокомпонентов и запчастей в России превысил 1 млн деталей, что в денежном эквиваленте составило 1 трлн 403,2 млрд рублей.
Обновлено в 05:05