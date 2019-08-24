Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС перенеслиURA.Ru 24 августа в 16:37
Повторная стыковка «Союза МС-14» с Международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, на данный момент космический корабль находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки, пишет RNS.
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Как идёт подготовка к повторной стыковке МКС и корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту
RT на русскомвчера в 09:48
Перестыковка корабля «Союз МС-13» на МКС 26 августа займёт около получаса
РИА Новости24 августа в 23:49
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