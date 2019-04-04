«Роскосмос» назвал условия участия в коалицииВести.Финанс 03:36

Ранее глава NASA заявил о возможности создания международного объединения. Фото: bdunsmoor / Pixabay В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что только США способны создать коалицию для возвращения космонавтов на Луну.

Происшествия Чайка раскритиковал работу следователей «К сожалению, вновь приходится констатировать, что позитивных перемен в работе органов расследования не произошло», – цитирует ТАСС генпрокурора.

Футбол Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“» Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о последних новостях из стана своей команды.

Шоу-бизнес Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.

Происшествия В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.

Футбол Эмре Джан: Аллегри – тактический гений Полузащитник Ювентуса Эмре Джан сравнил тренировочный процесс в туринском клубе и Ливерпуле, где он провел четыре предыдущих сезона.

Политика Украина расширила санкции против России Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.

Общество Россияне назвали размер зарплаты, необходимой для достойной жизни Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщает "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.

Общество На выходных в Москву придет похолодание В субботу и воскресенье днем ожидается похолодание до +6 градусов. По ночам температура будет опускаться ниже нуля.

Авто Lexus выпустит первый в своей истории минивэн Компания Lexus опубликовала тизер новой модели LM, которая будет представлена 16 апреля на автосалоне в Шанхае (Китай).

Политика Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу Смотрите такжеПутин подписал законы об оскорблении власти в интернете и запрете фейковых новостей Кроме того, он выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, поддержавших законопроект, который суд признал выражающим неуважение к правам человека – штраф до 1 млн рублей и арест на срок до 30 суток.

Экономика Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Политика Закон о суверенном Рунете вступит в силу в ноябре Законопроект о защите Рунета был внесен в Госдуму 14 декабря прошлого года.

Политика В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.

Общество Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.

Политика Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Футбол Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Рому» Владеющий "ПСЖ" катарский фонд Qatar Sports Investments заинтересован в приобретении "Ромы".

Политика Меркель забыла встретить Мэй в Берлине Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили возле входа в резиденцию Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Independent.

Происшествия В администрации Дербентского района проходят обыски Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Единоборства Емельяненко пообещал выбить зубы Кокляеву Следующий официальный бой Емельяненко проведет 10 мая против бывшего бойца UFC бразильца Луиса Энрике в рамках турнира "Битва на Волге 12".

Политика На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Политика Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.

Хоккей ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.