Политика

«Роскосмос» назвал условия участия в коалицииВести.Финанс 03:36

Ранее глава NASA заявил о возможности создания международного объединения. Фото: bdunsmoor / Pixabay В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что только США способны создать коалицию для возвращения космонавтов на Луну.
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