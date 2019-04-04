Политика
«Роскосмос» назвал условия участия в коалицииВести.Финанс 03:36
Ранее глава NASA заявил о возможности создания международного объединения. Фото: bdunsmoor / Pixabay В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что только США способны создать коалицию для возвращения космонавтов на Луну.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Наука
Двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе снизила уровень стресса
Обновлено вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Общество
Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей
Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 06:39
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Общество
Получать детские пособия станет легче
Законотворцы сегодня во втором чтении приняли поправки, дающие родителям возможность получать пособия на первого и второго ребенка по месту пребывания.
Обновлено в 04:44
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Вооруженные люди ограбили самолет в аэропорту Тираны
Люди в масках и с оружием в руках ворвались в самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
В Петербурге заложат ледостойкую платформу «Северный полюс»
Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане заложат в среду на Адмиралтейских верфях (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива
Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 07:27
Экономика
Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ
Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Общество
Россияне назвали размер зарплаты для достойной жизни
24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют его достичь в ближайшие пять лет.
Обновлено в 02:07
Футбол
Колобков заявил, что с передачей «Самары-Арены» региону есть проблемы
Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что с передачей региону стадиона чемпионата мира 2018 года по футболу "Самары-Арены" есть проблемы.
Обновлено в 07:09
Здоровье
«Трансгендерные опыты» над детьми проводились в британской клинике
Врачи клиники по смене пола в Британии начали массово увольняться из-за "трансгендерных опытов" над детьми.
Обновлено в 05:25
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено вчера в 03:10
Политика
В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина
Напомним, первое надгробие Путина появилось в Северной столице напротив Исаакиевского собора 3 апреля.
Обновлено в 05:27
Общество
Совфед одобрил закон о запрете хостелов
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено вчера в 11:37