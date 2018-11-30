Экономика

Роскосмос назвал три причины провала плана по экспорту в 2017 году
REGNUM
вчера в 06:47

Одной из причин, которые помешали госкорпорации «Роскосмос» выполнить плановые показатели по экспорту в 2017 году, стали санкции США и ЕС. Об этом говорится в отчёте госкомпании за прошедший год.
REGNUMвчера в 06:47

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«Роскосмос» обвинил в своих провалах Маска и санкции

Lenta.ruвчера в 07:54

«Роскосмос» объяснил проваленный экспортный план санкциями и демпингом SpaceX

Коммерсантъвчера в 07:02

«Роскосмос» объяснил провал экспорта санкциями и демпингом SpaceX

Ведомостивчера в 05:34

Роскосмос: конкурентоспособность космической техники РФ упала из-за Илона Маска

ТАССвчера в 05:33

«Роскосмос» назвал причинами своих проблем Украину, рубль и SpaceX

РБКвчера в 05:32

«Роскосмос» обвинил санкции и Маска в провале своего экспортного плана

Московский Комсомолецвчера в 04:47

«Роскосмос» объяснил провал плана по экспорту в прошлом году

РИА Новостивчера в 04:28
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
Энергетика

СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти

Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.
Обновлено в 05:17
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 05:35
Экономика

Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частями

Обновлено в 04:17
Экономика

Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.
Обновлено в 05:05
Экономика

Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО

Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 03:58
Политика

РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 03:44
Экономика

Что изменится в российских законах в декабре

С 8 декабря вводится новый порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, вред здоровью которым был нанесен вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Обновлено в 02:59
Экономика

Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины

Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает Газета. уз со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).
Обновлено в 06:01
Экономика

Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года

"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 06:20
Экономика

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 06:13
Экономика

Парламент Мальдив одобрил рекордный бюджет на 2019 год

Парламент Мальдивской республики утвердил рекордный бюджет на 2019 год, который будет составлять 30,2 млрд руфий (примерно 131 млрд. рублей).
Обновлено в 05:54
Экономика

Bloomberg: сделка по Brexit станет «катастрофой» для Британии

Аналитический центр Centre of Economic Performance (CEP) оценил экономический эффект предлагаемой сделки между Британией и ЕС по Brexit и пришел к мрачным результатам.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов

Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.
Обновлено вчера в 18:38
Энергетика

«Газпром» решил резко форсировать развитие газомоторного топлива в РФ

ПАО "Газпром" планирует резко форсировать развитие газомоторного топлива и начинает пилотный проект в Ростовской области.
Обновлено в 04:45
Недвижимость

Жилье подорожало к сезону

Стоимость аренды жилья выросла Цены на арендное жилье в Москве в ноябре выросли почти на 5%: снять однокомнатную квартиру в столице можно было в среднем за 35 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:59
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