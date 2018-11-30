Экономика

Роскосмос назвал причины низкого экспорта
News.ru
вчера в 09:08

«Причинами снижения конкурентоспособности отечественной космической техники на мировом рынке являются: импортная аппаратура, санкционная политика западных государств, а также падение курса рубля по отношению к мировым валютам», — говорится в документе.
News.ruвчера в 09:08

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
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