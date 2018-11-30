Экономика
Роскосмос назвал причины низкого экспорта
Роскосмос назвал причины низкого экспортаNews.ruвчера в 09:08
«Причинами снижения конкурентоспособности отечественной космической техники на мировом рынке являются: импортная аппаратура, санкционная политика западных государств, а также падение курса рубля по отношению к мировым валютам», — говорится в документе.
News.ruвчера в 09:08
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«Роскосмос» подтвердил планы запуска перспективного космического корабля в 2022 году
Интерфаксвчера в 08:13
«Роскосмос» объяснил проваленный экспортный план санкциями и демпингом SpaceX
Коммерсантъвчера в 07:02
«Роскосмос» обвинил санкции и Маска в провале своего экспортного плана
Московский Комсомолецвчера в 04:47
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 06:52
Энергетика
СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.
Обновлено в 05:17
Финансы
Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.
Обновлено в 07:08
Экономика
Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.
Обновлено в 05:05
Экономика
Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частями
Обновлено в 04:17
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 06:31
Политика
РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 03:44
Экономика
Что изменится в российских законах в декабре
С 8 декабря вводится новый порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, вред здоровью которым был нанесен вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Обновлено в 02:59
Экономика
Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины
Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).
Обновлено в 07:02
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 07:31
Экономика
«Черная пятница» прошла мимо торгцентров
В неделю «черной пятницы» — с 19 по 25 ноября — показатель Shopping Index (отражает динамику посещаемости объектов) в московских торговых центрах увеличился на 6,9% по отношению к предыдущей неделе.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 06:58
Экономика
В парламент Мальдив внесен новый закон об иммиграции
Согласно законопроекту, внесенному парламентарием Мусой Маником, предполагается суровое наказание иностранных рабочих, которые покидают своих работодателей в поисках нового места заработка.
Обновлено в 06:41
Экономика
Bloomberg: сделка по Brexit станет «катастрофой» для Британии
Аналитический центр Centre of Economic Performance (CEP) оценил экономический эффект предлагаемой сделки между Британией и ЕС по Brexit и пришел к мрачным результатам.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов
Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.
Обновлено вчера в 18:38