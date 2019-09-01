МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") начало производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ предназначенных для первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты "Енисей".

с чего всё началось

НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. На сайте госзакупок опубликован соответствующий документ.

Армия и оружие Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.

Культура Рэпер Элджей снял видео с Ивлеевой у бассейна На видео Ивлеева пытается вылезти из бассейна и «упасть».

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Футбол «Спартак» завершил трансферную кампанию лета-2019 Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что трансфер полузащитника «Славии» Алекса Крала стал последним приобретением красно-белых в летнее трансферное окно.

Происшествия Второй участник смертельной аварии на «Формуле-2» прооперирован Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, попавший в аварию на Гран-при Бельгии в "Формуле-2", прооперирован в госпитале Льежа.

Армия и оружие Индийские военные испытали истребитель МиГ-35 Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Общество Ураган «Дориан» достиг пятой категории Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Происшествия В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транспортировку российской нефти Белоруссия с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 3,7%. Соответствующее повышение тарифов было утверждено между Москвой и Минском в августе.

Экономика Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.

Происшествия В Брянске подросток умер после избиения полицейским В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.

Общество Продолжительность жизни россиян пообещали увеличить до 80 лет Россиянам пообещали увеличить продолжительность жизни на семь лет: с 73 лет до 80. Об этом сообщает Телеканал «360».

Транспорт Пригородные электропоезда «Ласточка» запустили на Кавминводах Движение пригородных электричек нового типа - «Ласточка» запустили на Ставрополье в курортном регионе Кавказские Минеральные Воды в воскресенье, 1 сентября.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Общество Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.

Единоборства Поветкин победил Фьюри по очкам Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.

Политика Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.

Политика Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Глава СНБО Украины заявил о перспективе увеличения военной помощи США Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что США напрямую заинтересованы в военной поддержке Киева и могут увеличить объём финансирования по данному направлению.