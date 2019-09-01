Армия и оружие
Российская газета«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. На сайте госзакупок опубликован соответствующий документ.
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с чего всё началось
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") начало производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ предназначенных для первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты "Енисей".РИА Новостивчера в 20:03
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