МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") начало производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ предназначенных для первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты "Енисей".

с чего всё началось

НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. На сайте госзакупок опубликован соответствующий документ.

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