Армия и оружие
Газета.RuРоскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на документ на сайте госзакупок.
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Происшествия
В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Российская газета 04:12
Политика
Дуда рассказал о сговоре Сталина и Гитлера против Польши
News.ru вчера в 23:28
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru 30 августа в 21:00
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Армия и оружие
США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Политика
В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Хоккей
Двенадцатый сезон КХЛ стартует матчем между ЦСКА и «Авангардом»
ТАСС вчера в 17:11
Происшествия
В МЧС заявили о двух погибших при крушении вертолета в Подмосковье
При падении вертолета в реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный погибли два человека.
РБК вчера в 20:33
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Политика
Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится во время нормандского саммита.
Газета.Ru вчера в 14:36
Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.
РБК 30 августа в 08:59
Единоборства
Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе
Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru вчера в 19:34
Общество
Разведчик Ботян раскрыл, каким образом узнавал данные в Польше во время ВОВ
Герой России и легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал, что узнавать необходимые данные для разгрома германских военных поездов в Польше во время Великой Отечественной войны ему помогло знание иностранных языков и Польши.
Невские Новости 04:43
Футбол
«Спартак» потерял двух основных игроков перед матчем с «Зенитом»
Защитник «Спартака» Айртон и полузащитник команды Резиуан Мирзов не сыграют в матче 8-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита», сообщает «СЭ».
РБК 05:04
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews вчера в 04:45
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
На улице Черкасова неизвестный выстрелил в петербуржца
Молодого человека госпитализировали В Санкт-Петербурге на улице Черкасова неизвестный выстрелил из травматического пистолета в прохожего, сообщили в правоохранительных органах.
АиФ Санкт-Петербург 04:24
Авто
Самый желанный автомобиль в СССР: тест недоступной Волги
Может, всё дело в том, что когда-то это был автомобиль советской мечты – самый большой, самый престижный, самый желанный (советские правительственные членовозы в данном случае не в счет).
За рулем 03:01
Политика
В США не исключают введения санкций из-за «Северного потока — 2»
Власти США, которые серьезно рассматривают возможность введения ограничительных мер в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», ведут переговоры на «высоком уровне».
REGNUM вчера в 11:42
Футбол
Клопп прокомментировал поведение Мане
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане.
Евро-футбол.ру вчера в 16:26