Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на документ на сайте госзакупок.
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