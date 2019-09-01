Армия и оружие
Газета.RuРоскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на документ на сайте госзакупок.
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Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
Allboxing.ru вчера в 18:44
Общество
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург
Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Происшествия
В Норвегии шесть человек погибли при крушении вертолета
В Норвегии в субботу вечером недалеко от города Альта произошло крушение вертолета. В результате погибли пилот и пятеро пассажиров.
Московский Комсомолец 03:23
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия вчера в 01:34
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из России
Белоруссия повышает тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода «Дружба» на 3,7% с 1 сентября.
Известия 03:34
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность
По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru вчера в 16:17
Происшествия
В центре Москвы загорелся автобус
Пожар произошел в пустом автобусе на Тверской улице в центре Москвы, пострадавших нет, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Ведомости вчера в 06:07
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа
Москва и Киев не проведут обмен заключенными в пятницу, 30 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.
Общественное телевидение России 30 августа в 05:06
Общество
Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку
ТАСС вчера в 11:04
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Авто
Новый выпуск «За рулем»: УАЗ с АКП, тест «липучек», оспариваем штраф
Kia GT и Kia GT Line: чем отличаются друг от друга и кто их покупает ЗР АКТИВ Почему приходят ошибочные штрафы с камер и как их оспорить Каршеринг выгоден, но и проблем от него много.
За рулем 02:36
Политика
Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ФАН 02:02
Гаджеты
Европейскую версию смартфона Xiaomi CC 9 представят в скором времени
В каталоге сертифицированных мобильных устройств Google размещена информация о европейской версии смартфона модели Xiaomi CC 9. Новинку презентуют в скором времени, считает Мишаль Рахман, глава популярного интернет-ресурса XDA Developer.
Актуальные Новости 01:07
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Футбол
Источник: Шкртел расторг контракт с «Аталантой»
Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел расторг контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 03:24