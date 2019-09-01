Армия и оружие
Газета.RuРоскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на документ на сайте госзакупок.
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Политика
Вице-президент США встретится с Зеленским в Варшаве
Вице-президент США Майк Пенс намерен в воскресенье, 1 сентября, провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.
Известия вчера в 21:42
Наука
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Прекрасная половина лучше запоминает детали и факты, что делает почти любой спор между мужчиной и женщиной совершенно бесполезным.
ТК Звезда 00:31
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Бетис — Леганес 2:1
У гостей отличился Мартин Брайтвайт. У «Бетиса», одержавшего первую викторию в чемпионате, теперь три очка.
ProstoProSport вчера в 16:55
Политика
Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины
Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».
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Шоу-бизнес
Фото Настасьи Самбурской нашли на сайте знакомств
Оказывается, некая девушка использовала фотографию артистки, разместив ее на сайте по поиску второй половинки.
StarHit.ru вчера в 23:00
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Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Общество
Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку
В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.
РИА Новости вчера в 12:15
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
В России с 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
BFM.ru 00:40
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четверых украинцев в Донбассе был самым сложным моментом на посту главы государства.
Life.ru вчера в 17:07
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано у Курильских островов
RT на русском 00:40
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru вчера в 22:13
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия вчера в 01:34
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Здоровье
Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована
Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС вчера в 07:05
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru вчера в 15:25
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко в годовщину его гибели
В Донецке открыли памятник лидеру Донбасса Александру Захарченко. 31 августа 2018 года погиб в результате взрыва в столице ДНР.
Крым 24 вчера в 08:33
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы, с началом работы Высшего антикоррупционного суда Украины и нового генпрокурора.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Происшествия
Вертолет упал в реку в Подмосковье
Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM вчера в 13:12
Наука
В Китае начали клонировать котов и кошек
Петрозаводск говорит вчера в 07:19
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru 30 августа в 21:00
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Происшествия
15 лет назад группа террористов захватила школу в Беслане
Эхо Москвы вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru вчера в 08:36