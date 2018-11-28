Космос
«Роскосмос» и РАН за три месяца подготовят лунную программу
«Роскосмос» и РАН за три месяца подготовят лунную программуИзвестия11:13
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 28 ноября заявил, что госкорпорация совместно с Российской академией наук (РАН) в течении трех месяцев сформируют национальную лунную программу и представят ее на рассмотрение президенту страны Владимиру Путину.
Известия11:13
Оценить
24 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Космос
В NASA заявили о подготовке к возвращению на Луну
Обновлено в 15:27
Космос
Пересмотрен механизм образования современной Вселенной
Согласно современным научным представлениям, в процессе расширения Вселенной возникли облака водорода, из которого появились первые звезды.
Обновлено в 14:40
Космос
В Москве разработали рацион для космонавтов с защитой от радиации
В Москве разработали рацион для космонавтов с защитой от радиации.
Обновлено в 12:00
Космос
Спутник «Глонасс-М» №757 введен в состав орбитальной группировки
«По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС космический аппарат «Глонасс-М» №757 (15 рабочая точка) введен в состав орбитальной группировки ГЛОНАСС 27 ноября и используется по целевому назначению», - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:22
Космос
Гигантская инопланетная фигура обнаружена на фото туманности Орла
Обновлено в 12:38
Космос
Учёные: взрыв Солнца «засыпет» Землю наноалмазами
Обновлено в 09:36
Космос
Южная Корея успешно испытала собственный ракетный двигатель
Сегодня был успешно испытан ракетный двигатель, который, как ожидается, уже с 2021 года позволит стране самостоятельно выводить спутники на орбиту.
Обновлено в 13:50
Космос
Осталось недолго: названа новая дата конца света
Новую дату конца света предсказали уфологи. При этом, жителей Земли предупредили, что жить осталось недолго.
Обновлено в 12:34
Космос
В Нидерландах ученые создали реалистичную симуляцию черной дыры
В Нидерландах ученые во время проведения исследований сумели создать достаточно реалистичную симуляцию черной дыры.
Обновлено в 10:10
Космос
Имена ивановских школьников добрались до Марса
В число счастливчиков ивановские школьники попали благодаря акции, которую NASA объявила несколько лет назад.
Обновлено в 09:30
Космос
TESS обнаружил новый горячий юпитер
Новая экзопланета, обозначенная как HD 2685b, находится на расстоянии примерно 646 световых лет от Земли.
Обновлено в 09:28
Космос
Камни с Луны продадут на аукционе Sotheby’s за 1 млн. долларов
Обновлено в 11:42
Космос
«Hubble» получил первый после ремонта снимок Вселенной
Обновлено в 11:33
Космос
DLR отправил теплицу с помидорами в космос
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR (немецкий аэрокосмический центр) запустил спутник, на борту которого находятся теплицы с помидорами, синтетическая моча и одноклеточные водоросли.
Обновлено в 01:44
Космос
Научные данные с Марса помогут «расшифровать» устройство планет Солнечной системы: будет ли в этом участвовать Россия?
Путешествие на Красную планету Полет к Марсу длился почти полгода, преодолено расстояние в 480 млн км. Трансляцию операции по посадке зонда стоимостью $850 млн, запущенного с Земли при помощи ракеты-носителя Atlas V, НАСА вело в прямом эфире.
Обновлено в 10:15