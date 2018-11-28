Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 28 ноября заявил, что госкорпорация совместно с Российской академией наук (РАН) в течении трех месяцев сформируют национальную лунную программу и представят ее на рассмотрение президенту страны Владимиру Путину.

«Роскосмос» и РАН за три месяца подготовят лунную программу

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