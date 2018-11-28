Космос
«Роскосмос» и РАН в течение трех месяцев подготовят лунную программу
«Роскосмос» и РАН в течение трех месяцев подготовят лунную программуРИА Новости10:23
"Роскосмос" и РАН в течение 3 месяцев сформируют лунную программу России и представят ее президенту и правительству, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости10:23
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