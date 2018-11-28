Космос

«Роскосмос» и РАН в течение трех месяцев подготовят лунную программу
РИА Новости
10:23

"Роскосмос" и РАН в течение 3 месяцев сформируют лунную программу России и представят ее президенту и правительству, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости10:23

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В «Роскосмосе» назвали три этапа освоения Луны

РБК13:29

Россия решила начать стройку на Луне

Газета.Ru13:00

Россия планирует развернуть обитаемую базу на Луне

Эхо Москвы12:03

Совет РАН поддержал планы по строительству на Луне обитаемой базы

Взгляд.ру11:30

В «Роскосмосе» назвали сроки принятия решения по окололунной станции

RT на русском11:15

РАН: Россия планирует построить на Луне две астрономические обсерватории

РИА Новости13:05

В РАН одобрили строительство российской базы на Луне

Известия11:50
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Космос

В NASA заявили о подготовке к возвращению на Луну

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Космос

Пересмотрен механизм образования современной Вселенной

Обновлено в 08:03
Космос

Учёные: взрыв Солнца «засыпет» Землю наноалмазами

Обновлено в 09:36
Космос

В Москве разработали рацион для космонавтов с защитой от радиации

В Москве разработали рацион для космонавтов с защитой от радиации.
Обновлено в 12:00
Космос

Гигантская инопланетная фигура обнаружена на фото туманности Орла

Обновлено в 12:38
Космос

Спутник «Глонасс-М» №757 введен в состав орбитальной группировки

«По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС космический аппарат «Глонасс-М» №757 (15 рабочая точка) введен в состав орбитальной группировки ГЛОНАСС 27 ноября и используется по целевому назначению», - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:22
Космос

Осталось недолго: названа новая дата конца света

Новую дату конца света предсказали уфологи. При этом, жителей Земли предупредили, что жить осталось недолго.
Обновлено в 12:34
Космос

В Нидерландах ученые создали реалистичную симуляцию черной дыры

В Нидерландах ученые во время проведения исследований сумели создать достаточно реалистичную симуляцию черной дыры.
Обновлено в 10:10
Космос

Южная Корея успешно испытала собственный ракетный двигатель

Сегодня был успешно испытан ракетный двигатель, который, как ожидается, уже с 2021 года позволит стране самостоятельно выводить спутники на орбиту.
Обновлено в 05:38
Космос

TESS обнаружил новый горячий юпитер

Новая экзопланета, обозначенная как HD 2685b, находится на расстоянии примерно 646 световых лет от Земли.
Обновлено в 09:28
Космос

Камни с Луны продадут на аукционе Sotheby’s за 1 млн. долларов

Обновлено в 11:42
Космос

Первый межпланетный кубсат сфотографировал Марс крупным планом

Обновлено вчера в 17:35
Космос

«Hubble» получил первый после ремонта снимок Вселенной

Первый снимок, полученный космическим телескопом «Hubble» после возобновления научной деятельности 27 октября 2018 года.
Обновлено в 11:33
Космос

Кемеровчане увидят кружащуюся «рождественскую» комету

В декабре кемеровчане смогут увидеть комету Виртанена, так называемую «рождественскую комету», которая впервые за 70 лет приближается к Земле на максимально близкое расстояние.
Обновлено в 04:50
Космос

Ученые раскрыли природу необычно ярких одиночных импульсов от миллисекундного пульсара

Эксперты в рамках своей работы проанализировали полученную информацию и выяснили, как именно миллисекундный пульсар PSR B1744-24A, скрывающийся в районе созвездия Terzan 5, может излучать слегка необычный одиночный импульс.
Обновлено в 12:46
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