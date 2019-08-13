Как отмечает «РИА Новости», таким образом был завершен первый проект в рамках создания космического «буксира» на ядерной энергоустановке. Наземные испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки прошли в октябре 2018 года.

«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»

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